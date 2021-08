«Visitate Firenze!». Con un italiano per niente americanizzato, Elon Musk divertito negli Uffizi manda un messaggio ai suoi amici Tesliani invitandoli a visitare Firenze. Non che ce ne fosse bisogno ma il videoselfie del sindaco Nardella ha avuto il suo effetto. Si è propagato nel(lo) web come un razzo Space X fomentando tutti i nerd del pianeta. E non solo.