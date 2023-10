Sardegna, meteorite cade ad Armungia: «Se trovate dei sassi scuri non toccateli»

La segnalazione segna il giorno 8 ottobre e le ore 21:53. Un piccolo bolide è caduto in Sardegna, a circa 1,1 km a nord-ovest del centro di Armungia. Gli studiosi dell'Inaf, e grazie al prezioso video messo a disposizione di "Prisma" Prima Rete Italiana per la Sorveglianza di Meteore e Atmosfera, stimano che la massa finale sia di circa 160 ± 60 grammi, l'equivalente a un meteorite con un diametro di circa 4-5 cm. Il fireball è stato rilevato dalle camere Prisma del Sardinia Radio Telescope e del Gennargentu. La traiettoria inclinata ha reso la traccia breve. La velocità iniziale del meteoroide era di 16,5 km/s, tipica di un corpo asteroidale, scesa a 4,2 km/s alla fine. Si invita chi si trova nei dintorni di Armungia a cercare sassi scuri, opachi e di qualche centimetro di diametro, potrebbe trattarsi del meteorite. Si consiglia di non toccarlo ma di fare una foto con lo smartphone, annotare le coordinate GPS e inviare il tutto al Project Office di Prisma o chiamare il coordinatore nazionale di Prisma, Daniele Gardiol.