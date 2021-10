Misano, Valentino Rossi: «Così bello che quasi mi fermo oggi»

Valentino Rossi day, si potrebbe definire. A Misano l'emozione dello sport italiano negli occhi del pilota. Dalle frecce tricolori al premio di ambasciatore del Made in Italy consegnato ministro degli esteri Luigi Di Maio, passando per la marea gialla e i mille volte grazie di tutto il mondo della MotoGp. La mega festa per Valentino Rossi a Misano non è solo la celebrazione di un campionissimo senza tempo, ma è anche un autentico segnale di ripartenza non solo per lo sport dei motori, ma anche per il Bel Paese messo a dura prova dalla pandemia.