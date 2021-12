Tottenham, Conte: «Ho otto giocatori positivi, sono molto turbato»

La Uefa ha confermato che la sfida di Conference League tra Tottenham e Rennes, in programma questa sera, non si giocherà a causa di un focolaio Covid tra gli 'spurs'. Ieri sera il Tottenham, falcidiato da un gran numero di giocatori e membri dello staff, in totale 13, colpiti dal Covid-19, aveva comunicato l'annullamento della partita. In seguito il Rennes, che si trovava già a Londra, ha espresso disappunto per il comunicato del Tottenham arrivato quando la partita non era ancora stata ufficialmente annullata dall'Uefa. Nella giornata di ieri l'allenatore della formazione inglese, Antonio Conte, ha annunciato che 8 giocatori e 5 membri dello staff sono positivi al Covid.