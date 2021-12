Tottenham, Conte: «Siamo delusi, occasioni vanno sfruttate»

Il Tottenham di Antonio Conte pareggia 1-1 a Southampton in incontro della 20/a giornata di Premier League, campionato messo in crisi ma non fermato dal Covid-19. Nelle altre due partite del pomeriggio, il West Ham vince 4-1 in casa del Watford e il Crystal Palace batte 3-0 il Norwich. In serata, c'è la sfida Leicester-Liverpool, mentre per i troppi contagi sono state rinviate Arsenal-Wolves e Leeds-Aston-Villa. Gli Spurs si fanno sfuggire una possibile vittoria sul campo dei Saints e rallentano la corsa al quarto posto, superati per il momenti dal West Ham, che sono ora quinti con un punto, ma anche due gare in più. Kane e compagni hanno quindi la possibilità di rimontare ma oggi, dopo aver pareggiato su rigore con Kane la rete di Ward-Prowse, non riescono ad approfittare dell'inferiorità numerica degli avversari per l'espulsione di Salisu per doppia ammonizione. L'unica rete segnata nella ripresa, ancora da Kane, è annullata per fuorigioco dal Var e l'assedio alla porta del Southampton non ha portato altri risultati.