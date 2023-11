Sofia Goggia: «Il fallimento non è provarci e non avere successo ma non provarci nemmeno»

Sofia Goggia, Vanessa Ferrari, Giorgio Rocca e Sara Cardin sono i nuovi protagonisti delle testimonianze video online da venerdì 3 novembre su www.edulia.it/superskill per “Superskill – Il potere delle competenze”, il nuovo format gratuito educativo di edulia dal Sapere Treccani.



Quattro grandi campioni dello sport italiano che hanno trionfato in tutto il mondo nella rispettiva disciplina raccontano quello che secondo loro è il “superpotere” che si è rivelato la chiave vincente nella loro carriera e nella loro vita; ad accomunarli, molti aspetti: la passione nata sin da piccoli, la tenacia, la perseveranza, l’amore incondizionato per lo sport, le difficoltà incontrate e superate nel proprio cammino.



E proprio la motivazione, la disciplina, la costanza e la caparbietà sono le caratteristiche che ha individuato come fondamentali per sé e per il proprio percorso Sofia Goggia, che aggiunge: “Non credo di avere alcun superpotere perché mi sento una ragazza ordinaria che però ogni tanto riesce a fare qualcosa di straordinario”. La campionessa olimpica di discesa libera, detentrice di quattro Coppe del Mondo e di due medaglie mondiali preferisce il termine “scelte” rispetto a “sacrifici”, mentre fondamentale per lei è individuare l'obiettivo, “sapere la propria direzione e avere la volontà di percorrerla”. Parallelamente, a suo avviso, “il fallimento non è provarci e non avere successo ma non provarci nemmeno, non mettere in campo le proprie qualità migliori”.



La ginnasta Vanessa Ferrari ritrova nella perseveranza la “superskill” che le ha permesso di superare tante difficoltà e infortuni durante la sua carriera. La campionessa del mondo europea e medaglia d’argento alle ultime Olimpiadi di Tokyo spesso si è trovata a dover ripartire da zero, come a seguito dell’infortunio peggiore, nel 2017, la rottura del tendine d'Achille: “Tante volte mi hanno data per finita e io comunque sono riuscita a rialzarmi; quello che mi ha aiutato è andare sempre dritta per la mia strada, senza pensare a quello che stava al di fuori”; a guidarla, “il fatto che avevo comunque un grande sogno e degli obiettivi intermedi per raggiungerlo”, oltre alla sua forza interiore, che le ha permesso di trovare un proprio equilibrio.



Per Giorgio Rocca è stata invece la passione il vero motore della sua carriera, insieme alla tenacia. Caratteristica fondamentale è stata inoltre per lui la capacità di evolversi, specie in una disciplina come lo sci dove l'evoluzione è costante e i materiali cambiano ciclicamente, oltre che sapersi circondare di persone e collaboratori che hanno la stessa passione, così come la capacità di “sapersi ascoltare, saper capire quando il proprio corpo ha qualcosa da dirti per capire i propri limiti, capire quando è ora di smettere e di fermarsi”. Il suo consiglio per raggiungere i propri obiettivi è seguire il proprio istinto con determinazione e saper osare.



Per la campionessa mondiale ed europea di karate Sara Cardin è la resilienza la caratteristica primaria che ha segnato la sua vita sportiva e personale, dove ha “imparato a gestire sempre di più lo stress, la pressione della gara, le ambizioni, le pressioni dall’esterno”. Importante per lei saper “cogliere l’attimo: nella vita di un atleta i treni passano, a volte una sola volta, così come nella vita e bisogna avere l’intelligenza di sapere quali vanno presi immediatamente e quali invece vanno tralasciati”. E se anche per lei “fallire sostanzialmente è non averci provato”, sin da piccola si è scontrata con il pregiudizio e gli stereotipi, anche in famiglia, perché praticava uno sport di contatto, considerato prevalentemente maschile: “La donna è forte, dinamica, anche nel mondo del lavoro, e penso che sport come il karate possano aiutare tante donne ad acquisire sicurezza nella propria forza e anche in capacità di espressione”.





“Superskill – Il potere delle competenze” è un progetto inedito che si sviluppa con pubblicazioni a cadenza settimanale ideato per individuare le competenze e le caratteristiche che ognuno di noi ha in potenziale e coltivarle per farle diventare chiavi di successo nella vita professionale e personale attraverso i racconti ispirazionali delle eccellenze della cultura, dello spettacolo e dello sport del nostro Paese, capaci di lasciare un segno nei rispettivi ambiti grazie a una particolare competenza e attitudine. Il format è accessibile liberamente da tutti senza abbonamento sia da desktop che da mobile, previa iscrizione gratuita, anche in modalità podcast, oltre che fruibile tramite l’app di edulia ed è una sezione ad hoc all'interno della piattaforma edulia Masterclass che già raccoglie oltre 300 corsi online ad abbonamento tenuti dai migliori esperti in vari settori rivolti a giovani e i giovani adulti per orientarli nel mondo del lavoro.