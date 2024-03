Serie A, Napoli rallenta rincorsa Champions: oggi Bologna-Inter

Il Napoli ralllenta la corsa alla zona Champions. Nel match che ha aperto la 28ma di serie A gli azzurri fermati sull'1-1 al Maradona dal Torino. Al 61mo il vantaggio di Kvaratskhelia, i granata rispondono tre minuti dopo con Sanabria. Partenopei a 44 punti in classifica, alle spalle dell'Atalanta, impegnata domani pomeriggio allo Stadium con la Juventus. Oggi altre quattro gare, spicca quella delle 18 con l'Inter capolista in trasferta a Bologna. Con un successo i nerazzurri si porterebbero a +18 sui bianconeri e a +19 sul Milan. Il sabato di campionato al via alle 15 con le sfide salvezza Cagliari-Salernitana e Sassuolo-Frosinone. Alle 20 e 45 il Genoa riceve il Monza. (Lapresse)