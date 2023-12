Serie A, la Juve a Marassi col Genoa per la vetta

(LaPresse) Stasera si apre la 16ma di serie A con la sfida di Marassi tra Genoa e Juventus alle 20.45 . I bianconeri sono a caccia dei tre punti per sorpassare in vetta alla classifica l'Inter, impegnata domenica sera all'Olimpico con la Lazio mentre all'ora di pranzo il Milan ospita il Monza dell'ex Galliani . In casa rossonera è slittato l'arrivo di Ibra a Milanello nella nuova veste di dirigente previsto oggi : lo svedese è stato fermato dall'influenza. Pochi dubbi per Allegri, che per la gara con i liguri recupera Weah ma dovrebbe schierare lo stesso 11 che ha battuto il Napoli con Vlahovic e Chiesa davanti.