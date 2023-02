Pinto: «Non sono soddisfatto del mercato. La squadra non è migliorata»

Il gm romanista in conferenza stampa: «Non sono soddisfatto. In tutte le altre finestre di mercato ho detto che la squadra era migliorata, ora non posso dire lo stesso. Abbiamo perso tre giocatori, ne abbiamo portati due. Zaniolo è stata una situazione difficile da gestire».