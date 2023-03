Napoli, scontri tra tifosi dell'Eintracht e le forze dell'ordine

Scontri nel centro storico di Napoli , dove da diverse ore stazionava parte dei tifosi dell'Eintracht Francoforte giunti a Napoli nonostante il divieto di vendita dei biglietti per la partita di stasera. I tifosi dell'Eintracht erano arrivati a piazza del Gesù Nuovo al termine di un lungo corteo che ha attraversato prima il lungomare e poi diverse strade del centro. Alcuni pullman dell'Anm, azienda dei trasporti del Comune di Napoli, erano stati messi a disposizione dei tifosi tedeschi per rientrare in albergo ma i supporters dell'Eintracht hanno rifiutato di salire a bordo. La tensione è sfociata in un lancio di oggetti da parte dei tifosi dell'Eintracht contro le forze dell'ordine. Scene di guerriglia urbana, con un'auto della Polizia che è stata incendiata.