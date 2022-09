Equitazione, Yasmin Ingham sul tetto del mondo: storia di un outsider

È una vera e propria cinderella story quella andata in scena ai Campionati Mondiali di completo, nella cornice dei Pratoni del Vivaro, a Rocca di Papa. Contro ogni pronostico, infatti, è stata la giovanissima Yasmin Ingham, britannica classe 1997, esordiente a questo livello, ad aggiudicarsi il titolo individuale, superando la concorrenza grazie ad una performance semplicemente perfetta.

La Ingham, nata e cresciuta sull’Isola di Man, è stata protagonista di una settimana da incorniciare: dopo aver chiuso al terzo posto la prova di dressage, ha confermato l’ottimo feeling con il proprio cavallo, Banzai du Loir, anche nella giornata di sabato, sul percorso del cross country. Una scalata inesorabile, seconda soltanto a quella del grande favorito della vigilia, il campione tedesco Michael Jung.

Per il due volte campione olimpico, però, oggi non c’è stato nulla da fare: di fronte ad un pubblico numeroso e molto coinvolto, si è dovuto inchinare allo stato di grazia dell’amazzone britannica. Un podio deciso soltanto sul finale, con la penalità all’ultimo ostacolo a far scivolare Jung dal primo al quinto posto, e ad aprire per Yasmin Ingham le porte di un inatteso trionfo mondiale. Argento per la campionessa olimpica di Tokyo 2020, la tedesca Julia Krajewski. Terzo il neozelandese Tim Price.

Nel concorso a squadre, invece, successo per la Germania, secondo posto per gli Stati Uniti e terza la Nuova Zelanda. Insieme a loro, strappano il pass Olimpico per Parigi 2024 anche la Svizzera, la Svezia, l’Irlanda e la Gran Bretagna, rimasta sorprendentemente ai piedi del podio, e che può recriminare di non aver schierato nel proprio quartetto Yasmin Ingham, la neo campionessa del Mondo.

Per i FEI World Championships 2022, l’appuntamento è alla prossima settimana, quando si assegneranno i titoli mondiali degli attacchi.