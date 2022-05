Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha lanciato un segnale a Lorenzo Insigne, il capitano degli azzurri pronto a dire addio alla squadra del suo cuore per abbracciare i colori dei canadesi del Toronto. Il numero uno del club non ha chiuso le porte ad un clamoroso 'cavallo di ritorno'. «Qualora non dovesse trovarsi bene in Canada può sempre tornare qui, noi lo riaccoglieremo a braccia aperte» ha detto il patron del club partenopeo. (LaPresse)