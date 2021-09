L'insostenibile leggerezza di... Leiva. La corsa, il salto e l'abbraccio del brasiliano a Marco Parolo è una delle mille sintesi di questo straordinario derby vinto dalla Lazio. Nel video girato in Tribuna viene mostrata tutta la gioia biancoceleste dopo il successo contro la Roma. Leiva, playmaker di Sarri, alla vista del suo ex compagno di squadra oggi opinionista tv su Dazn, non ha resistito. La corsa e poi l'abbraccio sono un'immagine, biancoceleste, già indimenticabile (Video Twitter)