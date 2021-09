Serie A, finisce 1-1 tra Juventus e Milan

La Juventus accarezza il sogno vittoria ma allo Stadium, nel big match della quarta giornata di serie A, deve accontentarsi di un pareggio, 1-1 contro il Milan. Sono i bianconeri ad andare avanti con un contropiede di Morata in avvio, al 76’ il pareggio rossonero con Rebic. La Juve ancora a soli 2 punti in classifica. Frenano la loro corsa le romane, con la Lazio che fa 2-2 all'Olimpico col Cagliari e la Roma che perde 2-3 in casa del Verona. Stasera il posticipo Udinese-Napoli che chiude la giornata.