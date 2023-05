Internazionali tennis, la copertura del Centrale: ecco come sarà

«Ora che tutto sta per concludersi è giunto il momento di fare l'annuncio che da anni tutti aspettavano: il Centrale. Arriverà la copertura. Il progetto di fattibilità è stato aggiudicato. È un progetto avveniristico che renderà il Centrale del Foro fruibile 365 giorni all'anno. Nella stessa filosofia che stiamo adottando per lo Stadio Olimpico, quindi non solo per il tennis, ma anche per quello e sappiamo quanto sia attesa quest'opera e quanto sarebbe servita nell'edizione che sta per terminare. Il centrale sarà dunque multitasking, multidisciplinare, rappresentando uno spazio che potrà accogliere tanti altri sport come il volley, il basket, le arti marziali come il taekwondo, ma anche i concerti e gli spettacoli. Eppoi mai più grandi match sospesi e rinviati». Questo l'annuncio del presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli durante la conferenza stampa conclusiva degli Intenazionali d'Italia di tennis