Il Genoa dopo un anno torna in serie A, la festa nelle strade del centro

(LaPresse) Dopo un anno di purgatorio il Genoa torna in serie A. Nella 36a giornata di Serie B, il Grifone vince contro l’Ascoli 2-1 a Marassi, ed è matematicamente promosso grazie al pareggio del Bari a Modena per 1-1.Bani sblocca il risultato al 16', nella ripresa Badelj firma il raddoppio, Coda sbaglia il rigore del 3-0 e i marchigiani tornano sotto con Marsura al 23' ma il risultato non cambia più Esplode la gioia allo stadio con i giocatori e il tecnico Gilardino sotto la curva nord ad esultare di fronte ai tifosi impazziti che non lesinano cori contro i rivali cittadini della Sampdoria, con un piede in serie B e in piena crisi societaria. Impazza il nuovo coro di presa in giro ai blucerchiati, nulle note della hit di Annalisa 'Bellissima' .