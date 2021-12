Europa League: Lazio e Napoli ai play off

L'Atalanta è fuori dalla Champions League. Ieri sera i nerazzurri sono stati sconfitti 3-2 a Bergamo dal Villarreal, chiudendo al terzo posto nel proprio girone. Giocheranno comunque in Europa League, dove Napoli e Lazio accedono ai playoff. Partenopei secondi nel Gruppo C dopo il 3-2 al Leicester. Biancocelesti secondi nel Gruppo E per lo 0-0 contro il Galatasary. In Conference League la Roma sbanca Sofia vincendo 3-2 contro il CSKA. I Giallorossi, primi nel Gruppo C, accedono direttamente agli ottavi di finale.