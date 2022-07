dal nostro inviato ad Albufeira Stefano Carina

Paulo Dybala è ormai un giocatore della Roma. Per l'ok definitivo manca solo l'ufficialità, che arriverà oggi nel primo pomeriggio. Poi sarà la volta della prima intervista ufficiale sui canali del club. L'argentino, che stasera assisterà dalla tribuna alla terza amichevole dei giallorossi contro lo Sporting Clube de Portugal, si è già allenato stamattina nel centro sportivo in Portogallo per ritrovare la forma.