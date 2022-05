«Sono qui per esprimere tutta la mia amarezza da questa stagione, nata male e finita peggio». Ha inizio così la conferenza stampa a conclusione del campionato di serie B, il presidente dell’Fc Crotone Gianni Vrenna; un incontro con i giornalisti voluto per chiarire alcuni aspetti di una stagione tremenda che ha visto ripiombare il club in serie C dopo più di dieci anni. Il servizio. / tgcal24.it - video calabria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it