Calcio, tetto di 5 mila allo stadio 16 e 23 gennaio

Tetto di cinquemila spettatori per il 16 e il 23 gennaio nelle partite di Serie A. E' quanto emerso dalla riunione della Lega con tutti e 20 i club per far fronte alla situazione della pandemia e alla riduzione degli spettatori negli stadi. Per la 22esima e la 23esima di campionato saranno dunque anche chiusi i settori ospiti. La decisione all'indomani della telefonata del premier Mario Draghi al numero uno della Figc Gabriele Gravina, è stata presa in virtù dell'aumento dei contagi Covid. Per quanto riguarda la 21/a giornata, in programma domani, e la Supercoppa Italiana di mercoledì tra Juventus e Inter, resta in vigore il 50% della capienza. (Lapresse)