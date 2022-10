Bebe Vio per la seconda edizione di WEmbrace Sport: «Insegniamo come si fa integrazione in Italia»

Scherma, basket, calcio e volley. Sono queste le discipline in campo nella seconda edizione di WEmbrance Sport, evento sportivo con finalità benefica organizzato da Bebe Vio e art4sport. In programma lunedì 10 ottobre dalle ore 20 all’Allianz Cloud di Milano, la manifestazione vede quest’anno affrontarsi grandi stelle dello sport italiano e campioni internazionali. “È una bella serata di spettacolo di sport ad alto livello che unisce sportivi, cantanti e personaggi della tv e della radio – spiega Bebe Vio – Noi ora, in Italia, stiamo andando bene in termini di inclusione, ma per molti degli atleti stranieri è strano che olimpici e paralimpici giochino insieme. Insegneremo noi come si fa integrazione in Italia. WEmbrance vuole integrare e abbracciare tutto ciò che può essere sentito come diverso. Creando squadre mix, lo sport diventa ancora più bello”. Foto di Augusto Bizzi e video da Ufficio Stampa

