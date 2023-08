Addio a Carlo Mazzone, aveva 86 anni. L'allenatore dei record: 792 panchine in Serie A e l'ingresso nella Hall of Fame

Addio all'allenatore di calcio Carlo Mazzone, è morto all'età di 86 anni. Figura storica nel mondo del calcio italiano, ha allenato diverse squadre, tra cui la Roma. È ricordato per aver il record di panchine in Serie A, con 792 partite ufficiali, 797 considerando i cinque spareggi. Nel 2019, gli è stata dedicata una tribuna nello stadio di Ascoli Piceno e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. La sua gestione alla Roma, dal 1993 al 1996, è stata molto apprezzata, con risultati come un settimo posto e due quinti posti. Durante questo periodo, ha dato l'opportunità a Francesco Totti di esordire nella prima squadra.