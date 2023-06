Zerocalcare per “Questo Mondo Non mi renderà Cattivo”: «In questa società viviamo in precarietà anche i sentimenti»

In “Questo Mondo Non mi renderà Cattivo” (disponibile su Netflix) il fumettista romano parte proprio dalle strade di Roma Est con una riflessione che abbraccia tutti, anche quelli che non vivono nella Fossa delle Marianne del raccordo anulare. Zerocalcare non è solo la voce di un’intera generazione, è uno sguardo sincero sulle ansie che ci ci tormentano, e per raccontarle si mette in gioco in prima persona, con umiltà, originalità, verità e maestria. Questo mondo non mi renderà cattivo racconta la difficoltà di rimanere se stessi in mezzo alle contraddizioni della vita. Il titolo stesso della serie, che trae ispirazione da un brano di un cantautore romano, rappresenta una sorta di mantra, una frase che sembra aleggiare su tutte le decisioni che i protagonisti si trovano a dover prendere nel corso della storia quasi per auto-convincersi, nei momenti più difficili, quelli in cui diventa più forte il rischio di fare scelte sbagliate e rinnegare i propri ideali pur di togliersi dai guai. (Servizio a cura di Eva Carducci)