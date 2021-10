X Factor, Vale LP stupisce ancora con "Porcella"

Vale LP continua a stupire tutti sul palco di X Factor – nella seconda puntata dei Bootcamp, ieri sera su Sky e NOW e sempre disponibile on demand – dove ha portato un suo brano originale dal titolo “Porcella”, una canzone irriverente ed ironica. Emozionata, ma decisa a portare la sua musica oltre i confini del suo piccolo paese di ottomila abitanti, Vale LP ha raccolto applausi e consensi, ed Emma l’ha portata con sé agli Home Visit. “Immagini concesse da Sky”; xfactor.sky.it ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand.