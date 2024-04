Tony Hadley torna alle origini, "The Mood I'm in" è un album swing

Con la sua voce potente e unica reinterpreta e dà nuova vita ad alcuni dei brani più belli dello swing, Tony Hadley con "The Mood I'm in", torna alle sue radici musicali. "Mio padre e mia madre amavano lo swing e io sono cresciuto ascoltando questa musica. La preparazione del pranzo domenicale era sempre accompagnata dai classici di Sinatra, Bennett e molti altri, è una musica che fa stare bene e tanti prima di me l'hanno scelta come Rod Stewart e Michael Bubblè. Vorrei che il pubblico godesse di queste canzoni incredibili che fanno parte di un'era unica della storia musica".

L'ex leader degli Spandau Ballet nel nuovo album prevalentemente di cover, propone anche le sonorità rock, sorprendendo con una versione unica di "Touch Me" dei Doors e poi l'inedita "Wait for You". Ad accompagnare l'uscita dell'album uno show inedito per 3 date esclusive a maggio a Padova, Milano e Ancona, mentre ad aprile prosegue comunque il tour rock con la Fabulous TH Band. Non mancheranno ovviamente i sui pezzi più amati.

"Certo farò brani come Gold e I'll Fly for you, non possono mancare, la gente se li aspetta e io sono qui anche per questo, ma ci saranno tante altre cose belle da sentire".

Tony Hadley ama molto l'Italia e ama esibirsi live nel nostro paese, col sorriso ricorda l'incidente dello scorso anno.

"Adesso sto bene, sei mesi fa ho avuto un incidente al ginocchio in Calabria, sono stati tutti fantastici, poi mentre mi stavo riprendendo sei settimane fa ho avuto un'infezione e mi hanno dovuto operare di nuovo e riaprire la ferita, ma sto bene e divento più forte giorno dopo giorno".

Ottimista, cordiale e allegro, Tony conquista il pubblico di tutte le età e racconta: "mi piace quando i teenager che mi amavano con gli Spandau Ballet tornano a vedermi con i loro figli".