Stasera in tv una puntata di MasterChef Italia fuori dagli schemi: è quella che andrà in onda stasera 20 gennaio 2022 in tv su Sky Uno, Now Tv e Sky Go. Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni sull’Invention Test, la Mystery Box, la prova in esterna e il Pressure Test.

Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Sky; music: "Buddy" from Bensound.com

