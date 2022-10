Sosie Bacon per Smile: «La cosa più spaventosa è essere vulnerabili»

Dopo aver assistito a un bizzarro e traumatico incidente che ha coinvolto un paziente, la dottoressa Rose Cotter (Sosie Bacon) inizia a sperimentare eventi spaventosi che non riesce a spiegare. Mentre un terrore opprimente inizia a prendere il sopravvento sulla sua vita, Rose deve affrontare il suo tormentato passato per sopravvivere e sfuggire alla sua nuova e spaventosa realtà. Il film è in sala dal 29 settembre. (Servizio a cura di Eva Carducci)