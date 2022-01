Abbiamo sbirciato sui profili social dei concorrenti di Sanremo 2022 per scoprire come si stanno preparando all'inizio del Festival. Ognuno affronta l'emozione a modo suo: da Gianni Morandi che fa una passeggiata in campagna a chi ci scherza su con video divertenti su Tik Tok e c'è perfino chi si fa l'aerosol.