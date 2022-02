Roma, sulla Piramide Cestia spettacolo di luci per "Assassinio sul Nilo"

La città eterna celebra "Assassinio sul Nilo" con un suggestivo spettacolo di luci sulla Piramide Cestia, grazie al supporto della Soprintendenza Speciale di Roma. Un inedito e sorprendente spot in videomapping per il film appena arrivato nelle sale italiane.

"Assassinio sul Nilo" di e con Kenneth Branagh. Seconda trasposizione del romanzo di Agatha Christie fa del suo regista/protagonista il vero personaggio della settimana: candidato all'Oscar per «Belfast» e istrione dell'intrattenimento con questo «divertimento in giallo» per famiglie, Branagh si conferma il nuovo talento di Hollywood. Non saprà anticipare le mode come i registi più amati dalla critica, ma sa intercettarle e interpretarle come pochi altri. Qui, mascherato dagli imponenti baffi di Hercule Poirot, si trova a fare il turista a bordo di un battello che risale il Nilo tra la gioventù dorata degli anni '30. In sua compagnia viaggia la giovane miliardaria Linnet Ridgeway che ha appena sposato l'ex fidanzato della sua migliore amica, Jacqueline. In crociera con i tre (scelta incauta per una luna di miele) ci sono anche gli amici della coppia finché una sera, in preda a una crisi nervosa, Jacqueline prende una pistola e spara. Mentre giace incosciente in seguito a un potente sedativo, qualcuno uccide Linnet e Poirot scoprirà presto che tutti i passeggeri a bordo avevano buone ragioni per odiare la donna assassinata…