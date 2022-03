L'incredibile incendio di Notre-Dame raccontato in un thriller

di Paolo Travisi

L'incendio alla cattedrale di Parigi, Notre-Dame, raccontato come fosse un thriller ad alto tasso di suspence dal regista Jean-Jacques Annaud, che ha al suo attivo film di culto come Il nome della Rosa e Sette anni in Tibet. Nel film, senza star, è la minuziosa cronaca dei fatti a parlare ed il nemico da sconfiggere è il fuoco. Il film al cinema dal 28 marzo e poi su Sky dal 15 aprile, esattamente a tre anni di distanza dal terribile rogo che divenne il protagonista dei telegiornali di tutto il mondo, essendo il monumento antico tra i più visitati al mondo.