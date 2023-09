Crozza nei panni di Roberto Mancini: «Gli obiettivi con l'Arabia Saudita? Vogliamo arrivare in... filiale»

Maurizio Crozza, in attesa della partenza della nuova stagione de “Fratelli di Crozza” prevista per venerdì 22 settembre in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, lancia come promo una sua personale rivisitazione al fulmicotone di Roberto Mancini alle prese con il passaggio dalla Nazionale Italiana a quella Saudita. “Live streaming ed episodi completi su discovery+”