Dopo il lancio con Manuel Agnelli e M¥SS KETA del 20 ottobre, sono Valerio Lundini, Luis Sal ed Emanuela Fanelli i nuovi protagonisti delle testimonianze video online da venerdì 27 ottobre su www.edulia.it/superskill per “Superskill – Il potere delle competenze”, il nuovo format gratuito educativo di edulia dal Sapere Treccani.



Un progetto inedito che si sviluppa con pubblicazioni a cadenza settimanale ideato per individuare le competenze e le caratteristiche che ognuno di noi ha in potenziale e coltivarle per farle diventare chiavi di successo nella vita professionale e personale attraverso i racconti ispirazionali delle eccellenze della cultura, dello spettacolo e dello sport del nostro Paese, capaci di lasciare un segno nei rispettivi ambiti grazie a una particolare competenza e attitudine, una sorta di “superpotere” che loro stessi individuano come chiave vincente nella loro carriera.



Nello specifico, Valerio Lundini individua nell’autoconsapevolezza di sé e dei propri limiti la sua “superskill”: “Superpoteri, almeno ad oggi, non ne ho di veri, da film di fantascienza, ne ho uno più pretestuoso, l’autoconsapevolezza, sono fortissimo nel riconoscere i miei limiti”, aggiungendo con ironia che “Talento non ne ho, ma la gente ancora non se n’è accorta”. Il comico, conduttore, autore e musicista romano sottolinea inoltre che si è “sempre divertito a inventare cose per rifuggire dalla noia dell’ordinario e del modo reale; a un certo punto questa cosa si è tradotta in un mestiere, una cosa che potevo fare per vivere; c’è stata sicuramente un po’ di fortuna”.



Lo sguardo attento sul mondo per poter realizzare video e creare storie è invece la caratteristica che guida l’operato di Luis Sal: “Faccio video perché non riesco a non farlo, è un’urgenza. Di conseguenza, tutto ciò che mi è arrivato grazie ai video, come il successo, è un effetto collaterale, non l’ho cercato. I video continueranno a essere il mio obiettivo; o meglio, i video sono lo strumento per raccontare delle storie”. Il content creator e videomaker, che da quasi 20 anni realizza video, da quando ne aveva 7, ritiene che il successo sia in primis saper individuare cosa si vuole fare, mentre, per comunicare con efficacia nel suo settore, siano importanti tre caratteristiche: sapere cosa si sta comunicando, a chi e perché; avere delle competenze; essere pronti a fallire e a reinventarsi. Importante nel suo percorso, inoltre, saper applicare ironia, umorismo e buon senso e saper evolversi sempre (“Il trend non lo segui, lo crei”).



Per Emanuela Fanelli il proprio “superpotere” sono l’ironia e l’autoironia - “Per me è la salvezza nella vita, è una forma di difesa, è una chiave per presentarsi agli altri e farsi voler bene, mi sento fortunata a possederla” - oltre alla capacità di sapersi prendere poco sul serio. L’attrice e autrice ripercorre il proprio percorso personale e professionale, che l’ha vista iniziare come maestra in una scuola materna fino ad arrivare alla recitazione”. In questo percorso, per la vincitrice del David di Donatello come miglior attrice non protagonista nel film di Paolo Virzì “Siccità, sono stati importanti la perseveranza e la tenacia, anche nei momenti di sfiducia, oltre a restare fedele a se stessa. Fondamentale anche la capacità di mettersi in discussione e di sapersi relazionare con gli altri, con rispetto e ascolto.



Il prossimo aggiornamento di “Superskill – Il potere delle competenze” è per venerdì 3 novembre, con un focus sullo sport: saranno infatti Sofia Goggia, Vanessa Ferrari, Sara Cardin e Giorgio Rocca a raccontare se stessi e le competenze che hanno permesso loro di raggiungere traguardi straordinari.



“Superskill – Il potere delle competenze” è un format accessibile liberamente da tutti senza abbonamento sia da desktop che da mobile, previa iscrizione gratuita, anche in modalità podcast, oltre che fruibile tramite l’app di edulia ed è una sezione ad hoc all'interno della piattaforma edulia Masterclass che già raccoglie oltre 270 corsi online ad abbonamento tenuti dai migliori esperti in vari settori rivolti a giovani e i giovani adulti per orientarli nel mondo del lavoro.