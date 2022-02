MasterChef, l’impossibile “Omaggio a Cattelan” di Terry Giacomello

In una serata ad altissima tensione per MasterChef Italia (negli episodi di ieri su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand), l’apice è stato raggiunto nel corso del terzo step dello Skill Test. L’ospite Terry Giacomello, lo chef scienziato che trasforma la cucina in un esperimento scientifico, ha presentato ai cuochi amatoriali – in gara per poter raggiungere la balconata e accedere così al prossimo episodio – un suo piatto straordinario realizzato seguendo, come tecnica di trasformazione degli alimenti, la denaturalizzazione della fibra: in “Omaggio a Cattelan” ha reso edibile una buccia di banana grazie a particolari enzimi con un impiattamento che richiamava la celebre “Comedian” di Maurizio Cattelan, la banana attaccata al muro con del nastro adesivo.

