Cinema, torna nelle sale "Il grande Lebowski"

Compie 25 anni "Il grande Lebowski", il film cult dei fratelli Coen. Per celebrare l'anniversario, la pellicola torna nelle sale italiane, completamente restaurata in 4K, grazie all’iniziativa della Cineteca di Bologna 'Il Cinema Ritrovato al Cinema'. Un'occasione per rivedere, o scoprire per la prima volta, un'opera divernente, leggera, ironica che mescola in modo sapiente diversi generi. Un capolavoro che è la summa del cinema dei fratelli Coen. Nel cast Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, John Turturro e Philip Seymour Hoffman.