Hollywood, finisce lo sciopero degli attori: Kevin Bacon festeggia sulle note di Footloose

Dopo quasi quattro mesi di sciopero è arrivato l’accordo tra il sindacato degli attori e gli Studios che hanno finalmente raggiunto un punto d’incontro sul nuovo contratto di categoria. Lo stesso sindacato il Sag-Aftra (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) ha spiegato che la proposta è stata approvata con l’86% dei voti. Una notizia che è stata accolta con gioia dall’intera categoria e c’è chi, come Kevin Bacon , ha voluto esprimere la propria felicità pubblicando sui suoi profili social un video in cui balla sulle note di "Footloose", iconica pellicola del 1984 di cui lo stesso attore è protagonista. (LaPresse)