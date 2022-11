Guccini torna con "Canzoni da Intorto": «Brani che cantavo con i miei amici»

Francesco Guccini torna a Cantare: a dieci anni di distanza dall’ultimo album in studio, "Canzoni da Intorto" è il nuovo disco del Maestro del cantautorato italiano uscito venerdì 18 novembre 2022 per Bmg esclusivamente in formato fisico.

Progetto speciale, unico nel suo genere, "Canzoni da Intorto" è il concept album che Francesco Guccini ha sempre desiderato realizzare e che ora prende finalmente vita, regalandoci a sorpresa la sua voce e, ancora una volta, un pezzo di storia. Per valorizzare questo grande ritorno, il disco è stato pensato come un prezioso gioiello da ascoltare per intero, declinato in cinque diversi formati: CD, CD limited edition - maxi formato, vinile, vinile special edition (edizione limitata numerata e colorata), e per i veri intenditori uno speciale doppio vinile edizione esclusiva con tracce strumentali – incisione diretta dai mix (edizione limitata e numerata) per riscoprire l’anima analogica della musica e esaltarne ogni sfumatura.

Francesco Guccini: «Sto sempre con i perdenti. La fiamma tricolore non mi piace...»