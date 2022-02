Fabrizio Moro è ospite della puntata di oggi della chat di Sanremo, condutta da Alvaro Moretti e Andrea Scarpa. «Ho tre palmette ma quella del 2018 l'ha presa Ermal Meta, doveva farmi una copia ma non me l'ha più fatta», racconta. «La mia canzone sarà la dedica d'amore che non ho mai avuto il coraggio di scrivere».