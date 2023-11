Crozza/Red Ronnie sull'apparizione della Madonna a Flavia Vento

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza torna nei panni di Red Ronnie che da esperto di paranormale commenta l’apparizione della Madonna, a Flavia Vento , in un campo da golf: «Scusami se io vedo la verità che Flavia Vento e la Madonna sono pappa e ciccia… ieri, dopo il golf, erano dai cinesi a farsi le unghie. Succede [la Madonna ndr.] ... la vedi nei posti più strani. Io una volta l’ho vista dentro al forno quando ho tirato fuori le lasagne senza presine e mi ha detto: “Dì a Flavia Vento che giovedì non posso andare a golf perché devo accompagnare la Tonini a fare il botulino sulla fronte!”» “Live streaming ed episodi completi su discovery+”