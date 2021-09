Crozza/Cirinnà: «La cultura liberista ci ha allontanati dai poracc... dalla gente»

Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza - in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ - Crozza ripropone la sua nuova interpretazione della Senatrice Monica Cirinnà che dichiara, tra le altre cose: “Ma poi parliamoci chiaro… il lavoratore non si porta più da anni, è una cosa anni ’70… oggi è molto più moderno il discorso LGBT. È una lotta comoda. Chi non è d’accordo con battaglie di civiltà come queste? Mettersi a favore degli operai invece significa mettersi contro le imprese e lei non ha idea del disagio… quando poi sulla spiaggia a Capalbio vedi l’industriale che ti guarda storto” “Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)”