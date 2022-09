Cinema, 'Sophia!': il docufilm su Sofia Loren prodotto da Marco Durante presentato al Galà Cinema Fiction di Napoli

E’ andata in scena nella sua Napoli la prima di ‘Sophia!’, il documentario diretto da Marco Spagnoli, già candidato tre volte al David di Donatello per il miglior documentario e vincitore di un Nastro d’Argento, scritto da Simona Sparaco e dallo stesso Spagnoli, prodotto da Marco Durante, Presidente di LaPresse, con Rai Documentari e Luce Cinecittà, che andrà in onda mercoledì sera su Rai1, proprio in concomitanza con l'88esimo compleanno dell'attrice. L’anteprima, all’interno del galà del cinema e della fiction in Campania, si è tenuta al cinema Filangieri, nel cuore del capoluogo partenopeo. "Questa idea mi è venuta perché avendo noi un archivio enorme sono andato a proporre questo materiale al direttore di Rai documentari e ci siamo trovati d'accordo per lavorarci insieme. L'ho visto tre volte, è molto emozionante perché racconta quello che la gente non ha mai visto. È la sua storia vista dagli occhi di un familiare", ha detto Durante, alla prima del documentario. (LaPresse)