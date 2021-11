Lin-Manuel Miranda: «La generazione di Greta Thunberg salverà anche i musical»

Lin-Manuel Miranda (premiato ai Pulitzer e ai Tony) debutta alla regia con tick, tick…BOOM!, un adattamento del musical autobiografico di Jonathan Larson, che ha rivoluzionato il mondo del teatro come ideatore di Rent. Il film narra la storia di Jon (Andrew Garfield, candidato agli Oscar e premiato ai Tony), un giovane compositore di teatro che fa il cameriere in un diner di New York nel 1990 mentre scrive quello che spera diventerà il prossimo musical americano di grande successo. Per Andrew Garfield: «I due musical che vogliono portare maggiormente in scena i liceali sono Hamilton e Rent, su cui si basa il film. Entrambi riguardano la rivoluzione, come ci svegliamo da questo malessere e come possiamo cambiare le strutture e i sistemi sociali e rispondere a questa ingiustizia straziante che è tutto intorno a noi. Ed è perché questa giovane generazione in questo momento è rivoluzionaria, in un certo senso ha radicalizzato in modo davvero positivo questi concetti, ha risvegliato le coscienze di molti. E guardate qualcuno come Greta Thunberg, che è il migliore esempio di ciò che un attivista potrebbe essere, ci fa ben sperare. Quindi non è un caso che questi siano i due musical che I giovani sono coinvolti in questo momento, il che mi rincuora molto». Per Lin-Manuel Miranda: «I ragazzi faranno dei musical che ci lasceranno tutti a bocca aperta». Pochi giorni prima di dover presentare il suo lavoro in un'esibizione decisiva, Jon è sottoposto a pressioni da ogni direzione: dalla fidanzata Susan, che sogna una vita artistica al di fuori di New York e dall'amico Michael, che ha abbandonato il suo sogno a favore della sicurezza finanziaria. Il tutto nell'ambito di una comunità artistica piagata dall'epidemia di AIDS. Il tempo scorre e Jon si trova davanti a un bivio, ponendosi la stessa domanda di tutti: cosa dobbiamo fare con il tempo che ci rimane? Tick, tick…BOOM! Con Andrew Garfield (candidato agli Oscar e premiato ai Tony), Alexandra Shipp, Robin de Jesús (candidato ai Tony), Joshua Henry (candidato ai Tony), MJ Rodriguez (candidata agli Emmy) e Vanessa Hudgens, arriva su Netflix dal 19 novembre. (Servizio a cura di Eva Carducci)