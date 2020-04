Vodafone e i nuovi spot registrati tutti "da remoto" durante il Coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Anche quando non possiamo stare vicini, possiamo essere insieme». È questo il messaggio della nuova campagna “Insieme” di Vodafone, on air sulle principali emittenti televisive e su canali digital e social. Dopo la scelta di far apparire sui cellulari dei propri clienti la scritta " Io Resto A Casa ", Vodafone prosegue nella sa campagna di promozione legata al distanziamento sociale e al "dopo " Coronavirus: «L’emergenza che stiamo vivendo in questo periodo ha reso più che mai evidente l’importanza della connettività, che permette di “trasformare” le nostre case in scuole, uffici, palestre, sale prove e luoghi in cui incontrarsi e stare vicini, anche se virtualmente».«E le case dei clienti sono diventate anche i set in cui realizzare interamente il nuovo spot Vodafone. Nessun attore o regista o persona della produzione ha infatti dovuto lasciare la propria abitazione, gestendo tutto il lavoro da remoto grazie alla rete Vodafone: casting, styling, shooting, montaggio e post produzione. Nel progetto, sono stati coinvolti i migliori talenti italiani (registi e direttori della fotografia), che hanno diretto a distanza le famiglie di tanti clienti Vodafone, di diverse città italiane, utilizzando smartphone, webcam e macchine fotografiche».