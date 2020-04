Anche a voi è apparsa questa scritta sul cellulare? Vodafone promuove così IoRestoACasa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il messaggio è partito. Un po' a sorpresa. Tanto che alcuni clienti Vodafone hanno cominciato a pubblicare sui social questa "strana" scritta sul proprio smartphone. Non è un sms, un messaggio whatsapp o una notifica dell'App. Ma un vero e proprio invito apparso al posto del nome dell'operatore: "VF IT IoRestoACasa".L'emergenza Covid-19 sta costringendo gli italiani al distanziamento sociale e, soprattutto, a una lunga quarantena dentro le proprie abitazioni. E così l'invito dell'operatore si amplia, non solo attraverso i canonici mezzi di comunicazione (è da poco partita una campagna pubblicaria sullo Smart Working) ma anche su quelli di "servizio".Cosa significa questa scritta? Oltre al messaggio che ormai conosciamo, "Io Resto a Casa", la linea comprende altre quattro lettere: VF IT. Le prime due rappresentano l'abbreviazione di Vodafone, le seconde sono legate al nome del nostro Paese. Ovviamente tutto questo è riservato ai clienti Vodafone.