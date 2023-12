Successo per "Imagine", il messaggio dei bambini del primo comprensivo per il Natale

Successo e grande presenza di pubblico allo spettacolo di Natale "Imagine" delle classi IB e IIB-C del plesso di scuola primaria De Matthaeis dell'istituto comprensivo 1 di Frosinone, che si è tenuto presso la Casa della Cultura. La manifestazione, oltre ad essere stata voluta per augurare a tutte le famiglie e alla dirigente Edina Furlan un sereno e felice Natale, ha rappresentato per i bambini un momento altamente educativo in cui si sono affrontati, utilizzando la musica e la recitazione, tematiche come la guerra e la pace, la violenza sulle donne, l'importanza nel credere in sé stessi, ma anche di credere l'uno nell'altro.

Immancabili i tradizionali canti natalizi, da Adeste Fideles al Gospel, che hanno visto la partecipazione delle classi quinte del plesso e dei bambini di 5 anni delle scuole dell'infanzia del Comprensivo 1, i quali hanno avuto un' ulteriore possibilità - oltre alle tradizionali attività del progetto "Continuità"- di essere accompagnati in maniera graduale nel delicato passaggio dalla scuola dell'Infanzia alla scuola primaria.