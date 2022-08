Santa Croce, il lago sempre più basso

BELLUNO - I laghi bellunesi sono sempre più in crisi d'acqua e quello di Santa Croce ne è un simbolo: il livello si sta sempre più abbassando e si estendono le parti di fondale che vengono in superficie. E dal 16 agosto scatta la norma che rende possibili ulteriori prelievi per soddisfare le necessità idriche della pianura