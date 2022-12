(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2022 Sammy Basso, biologo ed attivista per la progeria, una condizione rara, è stato ospite e protagonista del Concerto di Natale. In questo video racconta le sue emozioni a Montecitorio e l'importanza di condividere le sfide della ricerca per il benessere delle persone. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev