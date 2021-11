Lingua bianca, cosa fare? Cause e rimedi

Il nostro corpo è in grado di mandarci segnali sul nostro stato di salute. Tra gli organi da guardare ti tanto in tanto, c'è la lingua. Il suo colore può dirci molto sul nostro stato di salute. Ad esempio quando è bianca, ovvero quando è ricoperta da una patina biancastra, o è di colore pallido, potrebbe indicare diversi problemi. Tra le cause più comuni la presenza di reflusso gastroesofageo, o una cattiva digestione ma anche una carenza del sistema immunitario, problemi al fegato, stress, una cattiva alimentazione o la presenza della candida orale. Crediti@Kikapress, Shutterstock Music: «Cute» from Bensound.com



Leggi anche: >> HAI PROBLEMI CARDIACI MA NON LO SAI? GUARDATI ALLO SPECCHIO, IL VISO NON MENTE