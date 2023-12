Roma, Mourinho: «Pinto mi aveva detto che Ndicka era stato preso per fare panchina»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Sassuolo: «Ndicka è un acquisto fatto molto molto bene fatto da Tiago, però, io mi ricordo le sue parole: “Mister è perfetto per la panchina e crescere con te”. È diventato titolare in ogni partita. Siamo in difficoltà lì in difesa».