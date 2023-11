Federico Zampaglione: «Per un artista è importante stare vicino a più deboli»

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2023 "Certe cose mi fanno orrore da sempre, come le guerre, ma l'importante per gli artisti è essere sul posto, non solo sui social, ma portare la propria presenza e stare vicino alle persone più in difficoltà". Lo ha detto Federico Zampaglione presentando alla Camera il suo concerto jadzz a Tor Bella Monaca. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it