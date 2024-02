Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 3 e domenica 4 febbraio

Il weekend è alle porte e sono tante le persone che si preparano per una gita fuoriporta o una passeggiata al centro. Roma è ricca di eventi che i cittadini e i turisti non possono perdersi. Ecco cosa fare sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024 nella città eterna. Musei Gratis: il 4 febbraio, prima domenica del mese, torna la tradizionale possibilità di visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Supermagic XX: il più grande spettacolo di magia d’Europa con i migliori illusionisti del mondo. La 20ª edizione dell’imperdibile evento teatrale approda per l’occasione all’Auditorium della Conciliazione, dal 25 gennaio al 4 febbraio 2024. Carnevale a Cinecittà World: dal 3 febbraio la via di ingresso al parco, in modalità “Carnival Street”, ospiterà ogni ora la Parata dei carri del cinema, con spettacolari Big Foot, Maxi Chopper, sfrontate Limousine, Auto della Polizia made in USA, Auto e Robot Transformer, Personaggi e Supereroi, nonché la Parata tradizionale dei Carri tipici di Carnevale, in collaborazione con il Carnevale di Fano, realizzati in cartapesta dai maestri artigiani. Carnevale a Zoomarine: 3,4, 10, 11 febbraio. Si parte con la spettacolare “Battaglia dei coriandoli”, per poi ammirare Parata dell’Allegria, a cura della compagnia Sasselles Show, con il talento e l’energia di trampolieri, giocolieri e danzatori. Ballerini e acrobati professionisti daranno poi vita a due nuovi show “Voglia di colori” e “La follia del Carnevale”. Tra una attrazione e l’altra sarà possibile poi seguire le avventure del Teatro dei Burattini con la compagnia Nuovo Teatro dei Burattini ed armarsi di fantasia e manualità per partecipare al super laboratorio delle maschere. Color Hotel: L’iniziativa è parte del progetto di un rebranding di THE WOW SIDE SHOPPING CENTRE (ex Parco Leonardo). FOTO: credits @LuxEventi, credits @Supermagic, Shutterstock MUSICA: PROJECT A_KORBEN